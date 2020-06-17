随着经济重新开放 美国六个州冠病确诊人数创新高

（早报讯）美国六个州的2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率周二（16日）创下新高，病例数量在美国多数州重新开放经济后连续第二周上升。

路透社报道，亚利桑那州、佛罗里达州、俄克拉荷马州、内华达州、俄勒冈州以及得克萨斯州周二均报告称，当地冠病病例增幅创各自疫情暴发以来的单日新高。除确诊之外，包括得克萨斯州在内的部分州住院率也出现增长。

许多州的卫生官员将病例激增归咎于近期重启的经济活动，以及该国5月下旬阵亡将士纪念日的周末聚会。许多州预计，确诊病例会因过去三周的大型抗议活动而持续增加。

在俄勒冈州，卫生官员正在追踪一个与教会有关的200多起集体感染病例。俄勒冈媒体指出，该教会5月24日在面簿上载的一段视频显示，有数百人聚集在一起唱歌。当时该州的重新开放计划中尚未允许举行大型聚会。该视频至今已被删除。

美国范德比尔特大学预防医学和流行病学教授沙夫纳日前在接受美国媒体采访时表示，他认为美国第二波疫情已经开始，当地很多民众在各地重新开放后无视防疫规定和指导意见，势必将导致病毒进一步传播。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所的模型预测，到10月1日，美国累计冠病死亡病例将超过201万起。美国约有20个州近期冠病感染率出现上升，部分州的单周平均增长率上升了超过50%。

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