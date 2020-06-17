新西兰新增冠病病例 阿德恩宣布派兵监督隔离设施

（早报讯）随着新西兰周二公布新增两起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，结束了该国连续三个多星期零新增的势头。新西兰总理阿德恩宣布将派兵监督检疫和隔离设施。

法新社报道，阿德恩星期三（17日）说：“我的看法是，我们需要严谨，我们需要信心，我们需要军方能够提供的纪律。”

据报道，两名最新确诊的女子分别为30多岁和40多岁。她们自英国返回，经卡塔尔多哈及澳大利亚布里斯班转机，并于7日抵达新西兰奥克兰机场。

按照新西兰防疫规定，她们本应接受14天的隔离观察，但却在13日获准驾车前往惠灵顿看望病危的亲人。两人抵达惠灵顿后确诊，目前正在隔离中。她们拜访的患病亲属在13日当晚也去世。

新西兰总理阿德恩表示，这种情况令人无法接受，官员不应准许这两名女性离开。阿德恩说，将对此进行审查，以确保这样的情况永远不会再次发生。

她说：“在这种情况下提出的要求或在这种情况下的制衡手段是不够的。所以，毫无疑问，同情假期被暂停。卫生部长指示卫生总干事这样做，是因为情况没有达到我们的期望值，甚至没有达到大家的期望值。”

新西兰卫生部总干事布卢姆菲尔德表示，今后出于人道主义原因获准提前结束隔离者，必须先接受检测且结果呈阴性。