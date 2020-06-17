巴西新增近3万5000起冠病病例 单日病例再床新高

（早报讯）巴西新增近3万5000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，单日新增达再创新高。

巴西卫生部星期二（16日）宣布，该国单日新增3万4918起冠病确诊病例，累计确诊病例达92万3189起；过去24小时，新增死亡病例1282起，累计死亡病例达4万5241起。

巴西成为目前世界第二大冠病疫情地区，确诊病例正迅速向百万接近。专家表示，由于检测不完善，巴西冠病病例的真实数字可能更高。

同一天，巴西总统府民事办公室主任内托在里约热内卢举办的一场网络研讨会上表示，危机已得到控制。内托说，“是有一场危机，我们对失去亲人的家庭表示同情，但危机已经得到控制。”他说，自己“试图在危机管理中传递乐观的信息”。

然而，世界卫生组织官员并不认同他的乐观态度。世卫组织美洲区域主任艾蒂安在华盛顿举行的一个视频简报会上说，巴西疫情是一个主要问题。她说，这个拉丁美洲最大国家的冠病确诊病例，约占美洲约400万病例中的四分之一，死亡病例占近25%。

艾蒂安说，在巴西，“我们没有看到（病毒）传播（速度）放缓”。世卫组织美洲区域建议，巴西和其他区域国家要加强保持社交距离的防疫措施，并敦促其缓慢而谨慎地重新开放经济。