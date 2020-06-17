法国医护人员举行示威游行 要求增加医疗体系资源

（早报讯）法国医护人员在多个城市举行示威游行，要求分配医疗系统更多资源。数万人参加街头游行，其中包括反对种族歧视示威者和暴力分子。

中新社报道，巴黎医护人员星期二（16日）举行的示威游行是在全法范围内规模最大的。大批医护人员当天午后就已经前往位于巴黎市中心的法国卫生部附近集结，他们举着各种标语牌，如“卫生健康不能讨价还价”、“医护人员表示愤怒”等。

很多医护人员身着工作服参加示威游行，在队伍中显得格外醒目。也有一些反对种族歧视的示威者和“黄马甲”示威者加入队伍。警方表示，还有一些暴力分子混入示威游行队伍中。在示威游行途经之处，都有大批警力把守在各个路口。

根据法国警方当晚发布的数据，巴黎有1万8000人参加医护人员示威游行，36人被逮捕；其他法国主要城市中，里昂有6000人参与，南特有5500人参与，波尔多有4000人参与，马赛有3600人参与。

法国医疗体系因冠病流行而承受着巨大压力，该国政府在5月底启动医疗系统改革磋商，而总理菲利普当时承诺提高医护人员薪酬。有数百名医疗系统和工会的代表参加磋商，将于7月中旬完成。不过，有法国媒体透露，到目前为止，磋商还没有取得实质性进展。

代表医护人员的多个行业协会和工会组织纷纷对磋商缺乏成果表示不满。工会方面认为，医护人员一直处于抗疫最前线，官方需要立即对医护人员提高薪酬，改善工作条件。

法国卫生部长维兰仍对磋商前景表示乐观，再度承诺加薪将很快实现；他还说从现在到七月初，医护人员“将获得他们提出的各种合理问题的所有答案”。

法新社报道，在南部城市格勒诺布尔的一家医院工作的护士拉蒂法说：“我们被描绘成超级英雄，因为我们是在加班，并且没有足够保护设备的情况下照顾患者。当局承诺会增加招聘和提供资金，但我们还没有看到任何东西。”