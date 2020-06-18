美国前国安顾问博尔顿指控特朗普请中国助其连任

美国前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）提出一项令人震惊的指控。他在自己的新书中写到，美国总统特朗普亲口请中国国家主席习近平帮助他，使他能赢得大选连任。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，该媒体周三（17日）获得的新书副本描述上述讯息。博尔顿指，去年6月在大阪二十国集团峰会（G20）上的开幕晚宴上，中国国家主席习近平向特朗普谈到新疆的教育培训中心（西方媒体普遍称之为“集中营”），特朗普则告诉习近平，这是“完成正确的事”，中国应该继续这么做。在G20的中美元首峰会，特朗普还“惊人地”（stunningly）将话题转向了即将举行的美国大选。

博尔顿称，特朗普对习近平强调美国农民、以及中国增加购买美国大豆和小麦在选举中的重要性。博尔顿表示，他的新书将包括特朗普的原话，不过美国政府出版前的复审程序或另有决定。

对于大阪G20的元首峰会，博尔顿接着描述，特朗普和习近平的对话随后回到了贸易上。特朗普提议，对于中美剩余的3500亿美元（4876.94亿新元）的贸易失衡，美国不会征收关税，然后话题再次回到美国农产品上。特朗普对习近平强调购买尽可能多的美国农产品。

博尔顿新书的副本显示，在习近平同意重启中美贸易谈判后，特朗普称赞（extolled）习近平为中国历史上最伟大的领导人。 博尔顿认为，特朗普和习近平的互动包含个人吹捧，被政治野心而不是政策导向所推动。他写道：“在我的白宫任期内，很难确定特朗普有任何重大决定不是出于连任算计。”

他叙述了一系列特朗普颠覆美国立场的涉华议题，除了新疆问题、关税，还包括香港示威问题。博尔顿声称，特朗普说他“不想涉入其中”，“我们（美国）也有人权问题”。

CNN分析，博尔顿对特朗普的指控，指特朗普要求美国头号对手的领导人帮忙自己赢得大选，将在华盛顿引起强烈反应。此前，特朗普已被指控在去年5月到8月番向乌克兰政府施加压力，通过电话要求乌克兰调查美国民主党总统候选人拜登父子。特朗普去年12月为此被美国众议院弹劾，成为美国历史上第三位被众议院弹劾的总统。

博尔顿描述的上述信息只是其新书《事发的房间：白宫回忆录》（The Room Where It happened: A White House Memoir）中的一部分。该书已导致美国白宫和博尔顿长达数月的法律斗争。

特朗普政府试图通过法律收回博尔顿书籍的收益并停止出版该书。美国政府指控博尔顿违反保密协议，有着暴露机密信息并威胁美国国家安全的风险。

不过美国白宫的法律行动没有阻止博尔顿书中的细节公开，CNN透露他们获得了该书副本，计划下周正式发表。

针对博尔顿新书的内容，特朗普周三接受《华尔街日报》访问时说，“他（博尔顿）是撒谎者”，“白宫每个人都讨厌博尔顿”。