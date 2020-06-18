日本前法务大臣涉送现金拉票被捕

（早报讯）日本检察部门星期四（18日）逮捕该国前法务大臣河井克行及其妻子，河井夫妇被指控在去年7月参议员选举时，发送现金给地方议员帮忙拉票，涉嫌违反公职选举法的收买罪。

综合日本共同社俄放送协会报道，东京特别搜部调查显示，参议员河井案里去年3月宣布参选参议员后，河井克行拜会广岛县议员和地方后援会的干部大约100人，还发送现金希望对方帮忙拉票，发送现金总额达2400万日元（约31万新元）。河井案里本身也被怀疑发送170万日元现金给地方议员。

据悉，河井克行曾担任首相助理等职务，与日本首相安倍晋三关系亲近，河井案里参加参议院选举一事由首相官邸和自民党总部主导。共同社分析指出，如今河井夫妇二人同时被追究刑事责任，必将对支持率近期频下降的安倍政府造成打击。

据报道，在去年的参议院选举中，自民党总部向河井夫妇提供了1.5亿日元。检方将调查这笔款项的用途以及夫妇间是否合谋收买。

河井克行在1996年首次当选众议员，目前为第七任期，曾任法务副部长、首相助理等，去年9月被安倍内阁延揽出任法务部长，但因周刊爆出的选举丑闻，在上任一个多月后辞去职务。辞职后他和妻子两人从公开场合消失，未出席众参院两议院的各项会议。

河井案里的公设秘书星期二（16日）被判有罪后，夫妇两人已于当天向自民提出退党申请。检方也继续展开大动作，在今天国会进入休会的首日以贿选罪嫌逮捕2人。