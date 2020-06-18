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日本前法务大臣涉送现金拉票被捕

文 / 林煇智

发布 / 2020年6月18日 5:02 PM

调查指出，日本前法务部长河井克行曾在去年拜会广岛县议员和地方后援会的干部大约100人，还发送现金希望对方帮忙拉票，发送现金总额达2400万日元（约31万新元）。（路透社）

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（早报讯）日本检察部门星期四（18日）逮捕该国前法务大臣河井克行及其妻子，河井夫妇被指控在去年7月参议员选举时，发送现金给地方议员帮忙拉票，涉嫌违反公职选举法的收买罪。

综合日本共同社俄放送协会报道，东京特别搜部调查显示，参议员河井案里去年3月宣布参选参议员后，河井克行拜会广岛县议员和地方后援会的干部大约100人，还发送现金希望对方帮忙拉票，发送现金总额达2400万日元（约31万新元）。河井案里本身也被怀疑发送170万日元现金给地方议员。

据悉，河井克行曾担任首相助理等职务，与日本首相安倍晋三关系亲近，河井案里参加参议院选举一事由首相官邸和自民党总部主导。共同社分析指出，如今河井夫妇二人同时被追究刑事责任，必将对支持率近期频下降的安倍政府造成打击。

据报道，在去年的参议院选举中，自民党总部向河井夫妇提供了1.5亿日元。检方将调查这笔款项的用途以及夫妇间是否合谋收买。

河井克行在1996年首次当选众议员，目前为第七任期，曾任法务副部长、首相助理等，去年9月被安倍内阁延揽出任法务部长，但因周刊爆出的选举丑闻，在上任一个多月后辞去职务。辞职后他和妻子两人从公开场合消失，未出席众参院两议院的各项会议。

河井案里的公设秘书星期二（16日）被判有罪后，夫妇两人已于当天向自民提出退党申请。检方也继续展开大动作，在今天国会进入休会的首日以贿选罪嫌逮捕2人。

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