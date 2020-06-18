惠誉国际将印度经济前景从“稳定”调整为“负面”

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情削弱了印度增长前景，惠誉国际评级（Fitch Ratings）星期四将印度经济前景从“稳定”调整为“负面”。

惠誉国际评级机构星期四（18日）在一份声明中称：“惠誉评级已将印度长期外汇发行商违约评级（IDR）前景由稳定下调至负面，并确认评级为‘BBB-’。”惠誉预计，由于3月25日以来实施的严格的隔离措施，截至2021年3月（2021财年），印度经济活动将收缩5%，然后在2022财年反弹9.5%。

声明指出，“冠病大流行大大削弱了印度今年的增长前景，并暴露了与高额公共债务负担相关的挑战。反弹的主要动力将是低基数效应。”

据报道，就在本月早些时候，另一家知名评级机构穆迪（Moody's）将印度主权评级下调了一个等级，至22年来的最低投资等级“Baa2”。惠誉评级此次则将印度经济前景从“稳定”修正为“负面”，称疫情大大削弱了该国今年的增长前景，并暴露了其面临与高公共债务负担相关的挑战。

据了解，标准普尔、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级公司被并成为世界三大评级机构，与标普侧重于企业评级、穆迪侧重于机构融资评级稍有不同，惠誉更侧重于金融机构的评级，其评级类型主要包括企业、金融机构、结构融资和地方政府、国家主权等方面。