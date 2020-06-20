泰拟用橡胶强化公路 投资额39亿元

（早报讯）泰国政府计划斥资28亿美元（约39.1亿新元）强化高速公路设施，并借此充分利用该国盛产的橡胶，协助提振经济。

彭博社报道，泰国为世界最大橡胶生产国。由于全球汽车制造商需求下降，压低了橡胶价格，轮胎和汽车零件市场受冲击，严重影响数以百万计的泰国橡胶种植者和收割工人的收入。

泰国政府和商家包括农民此前尝试了多种扩大橡胶需求的途径，其中大部分是用于美妆产品。现在，泰国政府的最新计划是把橡胶用于强化公路安全项目，利用100万公吨橡胶制造全长1万2282公里的挡泥板，以及106万3651支高速公路导杆。

当局表示，这项计划不仅有助提高公路安全，还可吸收泰国每年约四分之一的橡胶收获量。

泰国科学技术研究所铁路运输系统测试中心主任阿纳特说：“橡胶的弹性可以减缓碰撞冲击力，避免公路使用者遭遇致命性的创伤。”他说：“（把橡胶）用在公路设施，这意味着不会发生死亡车祸。”

阿纳特说，他们对车速介于90公里至100公里的车辆进行测试后发现，覆盖了一层厚橡胶层的路障可将车辆发生碰撞时的冲击力减缓高达80%。

根据世界卫生组织的数据，泰国的人均交通死亡率是全亚洲最高，也是全球第九高的国家。世卫组织估计，泰国每年有2万2500人死于交通事故。