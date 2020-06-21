特朗普举行大型造势活动 专家担心集会成冠病传播热点

（早报讯）美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续蔓延之际，美国总统特朗普星期六晚上在俄克拉荷马州塔尔萨举行总统竞选造势活动，由于集会不强制要求参加者戴口罩，卫生专家担忧集会会成为冠病传播的新热点。

美国总统特朗普的大型竞选集会星期六（20日）晚上在俄克拉荷马州的塔尔萨市中心的俄克拉荷马银行中心举行。这是美国自冠病疫情暴发以来的首场大型竞选集会。该场地可容纳1万9000个座位。

特朗普的竞选团队通讯主管莫塔夫表示，为预防冠病在集会会场传播，民众参加竞选集会时需要接受体温测试。现场也提供口罩，但参会民众可以自行决定是否佩戴口罩。据报道，支持者们许多都穿戴着印有特朗普标志的T恤和帽子，但大多数没有戴口罩。

另外，莫塔夫也透露俄克拉何马州竞选集会的场馆工作人员中，有六人的病毒检测结果为阳性。莫塔夫称，这六名工作人员没有参加20日的竞选集会，也不会接触参会民众和重要官员。竞选集会组织方表示，将对场馆其他工作人员进行冠病病毒检测。

此前，特朗普曾表示参加集会可能感染冠病病毒。据报道，参加集会的人必须签署一份免责声明，同意“如果他们在集会中感染了冠病病毒，也不会起诉特朗普竞选团队或主办方”。

随着冠状病毒在美国蔓延，卫生专家担心特朗普在俄克拉荷马州塔尔萨的竞选集会将成为病毒感染的新热点。

据报道，由于塔尔萨在过去一周内的病例激增，当地卫生部门主任要求推迟集会，但共和党州长斯蒂特表示举行集会很安全。俄克拉荷马州最高法院19日也拒绝了参加室内集会需要戴口罩的要求。