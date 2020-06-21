空中客车广泛裁员前 寻求员工自愿离职

（早报讯）随着全球航空业因2019冠状病毒疾病（COVID-19）受重挫，欧洲飞机制造商空中客车（Airbus）计划在实施强制裁员之前寻求员工自愿离职，在降低成本的同时避免在法国和德国引发政治反弹。分析师预计，该公司裁员人数或达1万6000人。

彭博社报道，一名不愿具名的知情人士说，强制裁员将是最后的手段，该公司会先研究整个制造部门的自愿离职和提前退休。行业研究分析师弗格森预计，裁员总数可能达到1万2000至1万6000人。

空客首席执行官富里在最新的致员工信中警告说，需求下滑可能持续五年，该公司必须迅速缩减业务以遏制现金消耗，在年底前重新实现财务平衡。富里说，这场危机的严重性要求做出“令人心碎的决定”。“这意味着我们的业务必须收缩。”

据报道，空客自今年早些时候冠病在全球蔓延以来，已提高了流动性、削减了产量、安排工人轮流休假。该公司尚未制定永久裁员计划。

对于一家几十年连续增长的公司而言，这将是第一次。因法国和德国的政治敏感性，这项工作也变得复杂，法国和德国已向航空航天业和主要航空公司提供了大量的抗疫救济，例如法航、汉莎航空等，他们都是空中客车的大客户。

富里说：“我们管理团队正在努力寻找适当的平衡。”

据报道，空中客车集团旗下的空客航天设备公司19日宣布，为应对冠病疫情冲击，这家跨国企业计划扩大“停薪留职”规模，为下辖西班牙和英国机构的5300名员工“放假”。

该公司一名发言人说：“这项计划生效期限为5月20日至9月30日，空客运营公司在西班牙的所有雇员将受影响，大约波及3100人。”

另外按照空客的说法，该企业旗下英国子公司大约2200名雇员将从7月20日开始“放假”，直至8月9日。