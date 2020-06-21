阿汉峇峇否认与诺希山关系紧张

（早报讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇否认与卫生总监诺希山关系紧张，并希望各方不要炒作这个议题。他强调，卫生部是马国对抗冠病的后盾，整个团队都关系和谐。

阿汉峇峇在《每日新闻星期刊》的专访中表示：“我作为3月10日受委的新部长，并没有太多时间研究部门政策。我的责任是让团队作好准备迎战冠病。感恩，我获得整个部门配合。在我的领导下，部门总监和秘书长都扮演着关键角色。”

他说：“我指示卫生总监向媒体提供最新数据，确保人民不会由于不正确的信息而恐慌。卫生总监也要求我有效履行责任，包括拟定和执行抗疫政策。”他表示：“我将在国会面对人民，而非卫生总监负责（在国会）回答提问。这是由部长和副部长处理。”

诺希山2013年2月升任卫生总监，当时马国首相是纳吉。马国首波冠病疫情今年1月25日开始后，当时的希盟政府主要由卫生部长祖基菲里发布疫情，副首相旺阿兹莎与卫生部副部长李文材有时也会补充说明，他们三人都是医生。诺希山当时主要负责幕后工作。

前首相马哈迪2月24日辞职、内阁解散及希盟政府倒台后，诺希山开始成为政府汇报疫情的发言人。国盟政府的卫生部长阿汉峇峇3月10日上任后，原本有意按希盟时期的惯例接手每日疫情发布工作。但他接连失言并引起争议后，诺希山3月21日开始每天在记者会发布疫情。卫生部上周二（16日）宣布本周起的记者会改为每逢周一、周三和周五举行。

马国媒体及网民不时比较阿汉峇峇与诺希山，社交媒体也不时传出两人关系紧张的消息。