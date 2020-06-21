普京：不排除宪法修正案通过后再角逐总统一职

（早报讯）俄罗斯总统普京表示，不排除在宪法修正案通过的情况下再次竞选总统。

俄罗斯卫星通讯社报道，普京星期天（21日）在接受“俄罗斯1”电视台采访时作出上述表述。他说：“我不排除这种可能性，如果宪法中出现竞选可能性的话。看看吧，到时候会清楚的。”

据报道，俄罗斯有关总统任期的现行宪法是于1993年通过。今年1月15日，67岁的普京曾向俄议会两院发表国情咨文时提议修宪，并向俄国家杜马（议会下院）提交宪法修正案草案。

3月份，在俄国家杜马、俄联邦委员会（议会上院）以及俄所有85个联邦主体表决通过这份草案后，普京于当月17日签署总统令，决定于4月22日就宪法修正案举行全民公投。3月25日，为保障俄公民生命健康，普京决定推迟举行修宪全民公投。

普京6月1日宣布，俄罗斯将于7月1日举行宪法修正案全民公投。

按现行宪法，普京任期到2024年结束，不能再参选。如果宪法修正案通过，普京在2024年任期满后可“任期清零”，能够再次参加总统选举。

据报道，普京自1999年以来一直担任俄罗斯领导人，先任总理，后任总统。在2008年至2012年再次担任总理后又继续担任总统职务。新宪法虽然规定总统最多连任两届，但是普京迄今的任期不在计算之列。

此轮的宪法修正案将为他在2024年和2030年的选举中再次竞选，并可能继续任职到2036年扫清了道路。