库克：苹果电脑将使用自研芯片

（早报讯）美国苹果公司周一（22日）宣布，将在苹果电脑上使用苹果自研芯片。

新华社报道，苹果公司当天在苹果2020年全球开发者大会的开幕礼作此宣布，并发布了苹果手机、苹果电脑、苹果智能手表、苹果平板电脑等操作系统升级版本。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行影响，今年苹果全球开发者大会改为在线举行，并由苹果公司总裁库克主持。

升级版苹果手机操作系统iOS 14大幅更新了主屏幕设置，可以智能显示用户自定义组件。新系统还增加了画中画功能，用户可以在使用其他应用时观看视频或视频通话。

苹果公司软件工程高级副总裁费代里吉介绍，苹果电脑操作系统新版本macOS Big Sur是10多年来设计更新最大幅度的一次。它将UNIX操作系统的强大功能和苹果电脑的易用性相结合，提高了电脑的运行速度和电池寿命。

苹果智能手表的watchOS 7操作系统着重推出了睡眠监控、多种健身模式和个性化设置等功能。

库克还宣布，将在今年年底前推出使用苹果芯片的苹果电脑，并用约两年时间完全替换英特尔芯片。苹果公司表示，它将继续支持和发布基于英特尔芯片的macOS新版操作系统，并正在开发使用英特尔芯片的新款苹果电脑。

苹果全球开发者大会始于1983年。今年的大会持续五天，将于周五闭幕。