马国新增3冠病确诊病例 其中2人非公民

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，截至周二（23日）中午12时，马国冠病确诊病例新增3起，这3起病例都是本土感染，有2人为非公民、1人为公民。

这也是继6月10日的单日2起后，马国自3月18日行动管制期以来，第二低的新增确诊纪录。

星洲网报道，诺希山发文告说，其中1起非公民的病例来自森美兰州不叻士感染群，另外两起来自沙巴州在家过世病例感染群，是第8506病例的家人，其中一人是公民、一人非公民。

他指出，砂拉越州古晋教会感染群已经完结，这个感染群从3月15日暴发，截至6月23日，已经有2751人被筛检、191人确诊，其中12人曾经在加护病房及3人死亡，分别是第2名死者（第358病例）、第37名死者（第2471病例）和第67名死者（第2864病例）。

“这个感染群在砂拉越多个地区散播，共传了5代，目前已经完结，卫生部感谢砂拉越天灾管理委员会及所有负责处理这个感染群的工作人员。目前马来西亚还有283起病例是可以传染他人的活跃病例。”

他说，周二有9人康复出院，累计8186人，占95.3%。周二无人死亡，累计121人（1.4%），目前还在加护病房的有3人，没有人需要呼吸辅助器。目前累计确诊病例8590起。