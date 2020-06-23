“我孩子从裙带关系中获益？” 马哈迪挑战纳吉出示证据

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪挑战纳吉出示证据以证明他的孩子从裙带关系中获取利益。

马国网媒透视大马报道，马哈迪周二（23日）在其博客说：“你说我的孩子（在我担任第七任首相时）得到政府合同；我甚至不允许孩子在马来西亚经商，更别说政府合同了。他们甚至没有获得政府奖学金，除了米占在我于1964年成为国会议员前获得奖学金，而米占也必须偿还25%。

“直到我退下他们才在马来西亚经商，即便那时也没有和政府有往来，当然没有政府合同。请提供有关给我孩子合同的书面证据，就像证明你作为MO1（马来西亚一号官员）从一马公司（1MDB）挪用资金的书面证据。”马哈迪所指的MO1是美国司法部文件中对纳吉的标识。

这场争吵始于马哈迪质疑前首相纳吉继子里扎阿兹洗钱案件中“里扎协议”的合理性。马哈迪指出，诉辩协议（plea bargain）如同偷了10只鸡后归还一只鸡就能平安无事。

里扎阿兹共面对5项洗钱罪，涉及2亿4800万美元的一马公司资金；吉隆坡地庭最近宣判里扎获释但不等于无罪。布城指出，作为协议的一部分，里扎将归还1亿700万美元的资产给马国。

纳吉则在面簿撰文驳斥，指这是拿11只鸡归还13只鸡的案件。他称，里扎获得的电影资金为2亿4800万美元，最终要归还的还要再多4000万美元。

马哈迪回应说：“纳吉似乎对我含蓄的暗示感到不安，即电影制作人里扎阿兹获释是错的。我仍然坚称这是私下达成的协议，你从一马公司盗取了2亿4800万美元，然后归还1亿零730万美元，并可享用保留的1亿4000万美元。

“事实是，你从一马公司盗取了2亿4800万美元，应该全部归还。你付给别人的钱无关重要。如同偷了10只鸡，你应该归还10只。如果你吃了一段9只鸡的大餐或卖给他人，这没关系。这10只鸡必须归还给主人。归还1只鸡，意味着主人丢失9只被偷走的鸡。”

他也以红岩电影公司最成功的电影提问，“顺带一句，请说明为什么电影《The Wolf of Wall Street》没有在马来西亚上映。这真的是一部色情电影吗？”