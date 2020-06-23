马哈迪否认任相搞裙带关系 纳吉举证斥对方撒谎

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪早前宣称其子女在他任职首相期间没有经商，也否认子女曾获得政府合约，但这番言论被纳吉逐一反驳并道出公司名字，直指马哈迪在撒谎。

纳吉也炮轰马哈迪不该再谈论偷鸡和归还鸡的事情，因为在马哈迪领导下，整个鸡舍都几近被其朋党所屠杀。

《中国报》报道，纳吉今晚（23日）在面簿撰文说，从马哈迪长子米占于1990年创立船务控股公司、次子莫扎尼1997年成为班台医院集团最大股东，以及2002年创立肯查纳石油及获得马石油合约时，马哈迪都还在担任首相。

纳吉列举马哈迪儿子在其在位期间所掌管的公司。他说，当马哈迪么子慕克力在2003年掌控OPCOM控股时，财政部指示马电讯直接颁发一份总值2亿令吉以上的合约给该公司，当时的首相和财政部长正是马哈迪。

他说，在马哈迪二度任相期间，OPCOM的股价曾在政府宣布国家光纤化和连接计划（NFCP）时暴涨50%，公司最大的两名股东就是马哈迪儿子。

针对马哈迪要求列出其朋党名字，纳吉还直接点名，指马哈迪在2003年退位前数个月，在未有招标和经过内阁同意下，颁发了20年的体育和足球博彩特许经营合约。

另外，纳吉也直呼不满马哈迪在其继子里扎案件上持续撒谎，并引用马哈迪御用律师哈尼夫指里扎案件判决属于谨慎的说法，建议马哈迪发表意见前应先谘询哈尼夫的看法，若不认同就解雇哈尼夫。

纳吉较后也把这个贴文，贴到马哈迪面簿留言区，并表明坐等对方删除其留言，摆明“踩场”。

纳吉较后也把自己的贴文，贴到马哈迪面簿留言区。