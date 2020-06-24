英国宣布大解封 酒吧、餐厅、电影院等重新开放

（早报讯）英国解除防疫封锁措施进入一个关键的阶段，从7月4日开始，英国将更广泛、更全面地解除“疫情封锁”，酒吧、餐厅等所有服务业均可重新开放。

英国首相约翰逊星期二（23日）在英国国会宣布“解封计划”。7月4日后，英格兰地区的酒吧、餐厅、咖啡厅、影剧院、博物馆、画廊、图书馆等所有服务业、旅游业企业机构，在确保防疫安全的前提下，均可重新开放。另外，该国原先提倡的“两米社交距离”也将改变为一米。

这是英国自3月“疫情封锁”以来进行的第四次大规模解除封锁，涉及人员规模庞大、领域广泛。这意味英国将进一步恢复正常生活，备受英国民众的期待和关注。

英国媒体称，“两米社交距离”改变为一米，是英国政府宣布“公共交通”上戴口罩后的又一重大改变，这一改变有益于经济社会活动，但防疫效果仍存争议，被认为是一个“大胆的”决定。

政府同时决定，将从24日起不再举行每日疫情发布会，疫情动态数据将继续以多媒体形式公布，有重大防疫举措时再举行发布会。此举旨在最大程度上将疫情淡化处理，未来一段时间把经济恢复提至首位。

约翰逊向议员们发表声明称，“政府不认为目前存在第二次疫情暴发严重影响英国国家医疗服务体系的风险。英国疫情警戒级别已从四级降低至三级。”

约翰逊表示，“英国人民的‘常识’和‘坚韧不拔’是我们能够实施进一步‘解封’的关键”。他强调，在每一个阶段，“谨慎”都是应遵循的行动准则。将保持对疫情的高度关注，如有必要，将“毫不犹豫地再次实行‘疫情封锁’”。