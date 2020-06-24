马哈迪指民行党改变很多 不像过去“非常华人”

（早报讯）马来西亚前首相及土团党创党人马哈迪说，跟他以前出任第4任首相及巫统主席的年代比起来，民主行动党（民行党）已经改变很多，没有像过去般“非常华人”，派出的马来候选人也可以赢得大选。

针对马哈迪以前出任巫统主席时，一直告诉巫统党员民行党是一个沙文主义及种族主义的政党，为何马哈迪如今立场转变，马哈迪给了有趣的答案。他说：“民主行动党又怎么叫我？独裁者，说我贪污滥权，各种各样的称号，为什么？因为当你在和人打架，（就算）他是个好人，你都要说他是个恶魔，他叫我恶魔，我也叫他恶魔。”

马哈迪透过视讯接受星洲日报专访时说，现在的民行党和他以前对抗的民行党已经非常不同。“你看民行党，当他们在1965年成立时，其实是新加坡人民行动党的支部，他们‘非常华人’，但之后民行党觉悟到在马来西亚你不可以表现得像新加坡行动党，（当时）新加坡的华族人口75%，这里的马来人口是60%，所以民行党改变了很多。

“他们派出了马来候选人并胜选了，马来候选人、印裔候选人……民行党的马来候选人已经可以赢得选举，这意味着很多马来人也支持民行党。

“现在的民行党不再是1965年的民行党，他们觉悟到没有马来支持，民行党不可能有所前进，他们会成为永远的反对党，所以这就是为什么他们接受与我合作。”

他笑言，他与民行党不喜欢彼此的程度不分上下。“他们也不喜欢我，这程度就和我对他们是一样的，他们叫我独裁者，说我贪污滥权，最终他们建议……我没有要求被推举为首相，民联的3党，我加入后成了希盟，我的党是第4个加入（希盟）的政党，那时候我是以土团党的身份加入，然后他们3个，公正党、诚信党及民行党决定推举领导人，他们点名了我，推举我为主席。

“说我应该是首相人选，当然那时候是因为安华还在监狱，无法成为人选，如果他在外头，我很肯定他会要求成为首相人选，但他无法这么做，他还在监狱。所以民行党、诚信党及公正党推举我成为首相人选，一个他们称之为恶魔的人，我没有要求请推举我为首相，我一个字都没有说。”