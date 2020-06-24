研究：美国冠病早期感染人数或高出官方数字80多倍

（早报讯）近日发表的一项新研究显示，美国冠状病毒疫情早期感染人数远高于官方报告数字，可能是后者的80多倍。

新华社报道，美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员运用美国疾病控制和预防中心的流感样病例监测数据，来估算今年3月三周内的美国冠状病毒感染率。据研究负责人、宾夕法尼亚州立大学信息科学与技术学院助理教授贾斯廷·西尔弗曼介绍，他们通过分析每个州的流感样病例数据，来估算超过季节性基准水平又不能算作流感或其他季节性呼吸道病原体导致传染病的病例数，即所谓的“过量流感样病例”。他们发现，“过量流感样病例”与美国的冠病疫情传播表现出“近乎完美”的关联，这表明可以通过跟踪流感样病例数据来监测冠病。

研究人员估算，3月最后三周里，美国“过量流感样病例”数量激增，这反映了这期间可能有870多万冠状病毒病例，而同期官方报告的新增病例数仅约为10万例。

研究组在美国期刊《科学·转化医学》发表的报告说，研究人员还运用这一模型来估算美国每个州的冠状病毒感染率，他们估算的感染率要远高于官方最初报道的感染率，但与抗体调查结果更为接近。以纽约州为例，根据他们的研究估算，截至3月底全州至少有9%的人口感染了冠状病毒；而纽约州对3000人进行抽样抗体调查后计算出的感染率为13.9%。

“过量流感样病例”似乎在3月中旬达到了峰值，研究人员认为，这是由于这之后症状较轻的患者就医的情况有所减少，并且多州实施了居家令等干预措施，从而降低了病毒传播速度。

西尔弗曼说，该项研究表明，疫情的严重程度很大程度是由病毒早期社区传播速度决定的。