无人机运毒案 “撒旦男孩”混黑帮狮城“兄弟”也落网

（早报讯）“用无人机跨国运送毒到新加坡”案，继新加坡籍男嫌犯“撒旦男孩”落网后，警方再逮捕一名新加坡籍男嫌犯，及一名马国女嫌犯归案，女嫌犯是“撒旦男孩”的女友。

马国警方说，两名新加坡籍男嫌犯曾在新加坡涉及多起刑事及毒品案，也是当地私会党“369”成员，女嫌犯则无犯罪前科。

柔州总警长阿育甘前晚发文告指出，前天下午1时左右，警方在新山茂奥斯汀花园逮捕外号“撒旦男孩”的新加坡籍男嫌犯莫哈末阿兹里。

阿育甘昨午召开记者会再公布，警方在新山区两栋公寓单位内，再逮捕一对男女归案，即41岁新加坡籍男子，以及“撒旦男孩”的23岁马国巫裔女友。

他指出，初步调查显示，两名新加坡籍男嫌犯的尿液检验，对毒品甲基安非他命呈阳性反应；两人在新加坡有多项刑事及毒品案底，也是私会党“369”成员。

马国警方共搜出37粒（11.83克）摇头丸、13.60克的冰毒及2.40克海洛英，总值2590令吉。

马国警方将援引逾期逗留条文，扣留两名新加坡籍嫌犯。“撒旦男孩”将在危险毒品法令下被调查。

嫌犯被延扣至7月7日，之后会被控上法庭，一旦罪成，将会在服刑结束后才遣返新加坡。

柔州总警长阿育甘强调，警方会持续监督使用无人机运毒的运毒新手法，并提醒使用无人机运载物品，皆必须获得民航管理局（CAAM）批准。

他说，查案官盘问嫌犯时，嫌犯都不予配合，常常答非所问，目前仍不清楚嫌犯拥有的毒品是属于自用或贩卖。