捷星亚洲宣布裁员180人

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）重挫全球航空业，廉价航空捷星亚洲宣布裁员约25%员工人数，多达180人饭碗不保。

《海峡时报》报道，捷星亚洲（Jetstar Asia）星期四（25日）宣布将于7月缩减180个职位。此轮调整将涉及各个部门，影响约26%的员工，留任者大多数也将继续放无薪假，直到年底。

捷星亚洲执行长帕苏派斯（Bara Pasupathi）表示，疫情大流行对航空业造成的冲击，迫使公司做出困难决定，好让公司能快速因应并“继续维持低成本的本质”。

捷星亚洲将淘汰五架空中巴士A320飞机，并将旗下机队数量将减至13架。

帕苏派斯在声明中说：“毫无疑问，未来旅行市场面貌将变得很不一样，因此我们一定要改变及适应。”

澳大利亚昆达士航空公司是捷星亚洲的第二大大股东，昆达士航空周四（25日）也宣布将裁员6000人，以及停飞100架飞机至少一年。

昆达士总裁乔伊斯说：“我们必须在收入大幅下降的未来几年定位自己，这表示在短期内成为规模较小的航空公司。”

昆达士将在其2万9000名员工中裁员6000人，另外约1万5000人将暂停职务，尤其是与国际业务相关的员工，直到更多航班恢复正常。