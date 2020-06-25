泰国或延长国家紧急状态至7月31日

（早报讯）泰国国家安全委员会提议将该国自3月份实施的国家紧急状态法令再延长1个月至7月31日。

彭博社报道，泰国国家安全委员会秘书长颂萨星期四（25日）召开了关于紧急状态法令的会议上表示，委员会决议将国家紧急状态法令延长1个月，即从7月1日起延长至7月31日。

这将是泰国第三次延长紧急状态。委员会表示，延长紧急状态是为了协助该国学校复课，以及夜店等高风险企业的重新开放。计划将于6月29日和30日分别提交泰国国家疫情管理中心和内阁会议审议。

据报道，泰国已超过一个月未出现本土感染病例，泰国政府将于7月1日全面恢复国内商业和娱乐活动，并允许部分外国人入境。

当局将解禁场所主要包括酒吧和夜间娱乐场所等，但所有解禁场所均需严格遵循疫情管理中心制定的防疫规范，如餐桌间隔距离至少两米、每桌人数不得超过五人，营业场所内不得聚集和喧哗、表演人员须戴面罩，不能在营业场所内举办比赛或团体游戏等。

另外，泰国将于7月1日起允许部分外国人入境。第一类被允许入境的外国人为已经提前申请并同意进行14天隔离的商务人士和投资人士；第二类为拥有技术专长的劳工和专家、配偶为泰国人的外国人以及教育界人士、学生和拥有永久居留权的人士等。