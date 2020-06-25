马国周四进入行管令第100天

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山指出，周四是政府3月18日实施行动管制令以来的第100天，马国至今已经成功压平冠病的感染曲线，也超过减少社区感染病例，这让马国得以进入复原阶段。

马国3月18日实施首阶段行动管制令，过后又多次延长。冠病疫情有所改善后，当局5月4日开始实施有条件行管令（CMCO）至6月9日，接着又从6月10日开始实施复原式行管令（RMCO）至8月31日。

诺希山周四发布声明表示，马国民众如今必须准备进入新常态的日常生活。他说，马国在3月18日，每日只能进行6210项聚合酶链反应（RT- PCR）检测，当时只有4433张适合冠病患者的病床、273张加护病房的病床以及626台呼吸器。

他表示，马国目前拥有每天进行3万6812项RT- PCR检测的能力，这是行管令实施前的六倍。“卫生部还有6397张为冠病患者准备的病床，以及专为冠病患者而设的442张加护病房病床，如今都可以让其他病患使用。”

诺希山说，卫生部在行管令实施后，大幅提高追查、检测、隔离和医治冠病患者的能力。他说，马国冠病的巅峰期是4月5日，当时的冠病患者有2596人，死亡率是1.67%。”

马国冠病疫情方面，诺希山表示，马国周四新增四起冠病确诊病例，累计确诊病例8600起。死亡病例则没有增加，累计死亡病例仍是121起。

他说，周四共有40名冠病患者康复，累计康复病例8271起，佔累计确诊病例的96.2%。他表示，马国目前还有208名冠病患者。