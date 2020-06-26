初步研究发现严重冠病可损大脑

（早报讯）一项针对住院病人进行的初步研究显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）可损害大脑，在某些严重情况下会导致中风、炎症、精神病或类似痴呆症的并发症。

路透社报道，发布在《柳叶刀》精神病学杂志上的这份报告，对英国境内125名住院的冠病患者进行了深入研究，是首个针对冠病一系列神经系统并发症所做的详细报告。

伦敦大学教授佩特（Sarah Pett）说，研究聚焦于与脑部相关的并发症，这对真正了解冠病至关重要。

他们发现，最常见的脑部并发症是中风，在125名患者中有77人中风且多超过60岁。中风患者多数属缺血性中风，即由脑部血块所导致的中风。

研究还发现，在125名患者中有39人出现精神混乱或行为改变的迹象，这反映出他们的精神状态发生转变。在39人中，有九人出现一种名为Encephalopathy的脑病，患者有不明确的脑功能障碍；另外七人患有脑炎（Encephalitis）。

来自利物浦大学的首席联合研究员本尼迈克尔（Benedict Michael）说，这些发现在探讨冠病对大脑影响方面踏出了重要一步，他说：“我们需要进行详细具体的研究，以了解（冠病）可能的生物学机制，才能探索潜在疗法。”