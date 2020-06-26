儿科专家指冠病夺超过200印尼儿童生命

（早报讯）印度尼西亚儿科协会说，超过200名印尼儿童包括5岁以下幼童，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行中死亡。

《雅加达邮报》报道，印尼儿科协会周四（25日）披露，自印尼3月份宣布首起确诊病例以来，至少有1543名儿童的检测结果呈阳性，其中36名儿童已经死去。

另外还有6123名儿童被列为接受医学观察患者（PDP）。所谓接受医学观察患者是指具有冠病症状，但未曾接受病毒检测的人。在这六千多个儿童中，有204个已经去世。

该协会主席阿曼（Aman Bhakti Pulungan）在众议院第10委员会会议上说：“这是令人心碎的数据。”第10委员会负责监督教育事务。

冠病对老年人的威胁最大，谈到为什么印尼儿童会有如此高的死亡率时，阿曼说，在每五个送院的儿童中，有四个会出现胃肠道症状，例如恶心、呕吐和腹泻。他说，腹泻、肺炎和医护人员缺乏，是印尼儿童高死亡率的主要原因。

他说，上周，在一个偏远地区，一个八个月大的婴儿来不及送院就已经断气，婴儿当时有哮喘和低血糖症状。

阿曼说：“数据和医疗服务存在着不平等现象。我们不能只顾及雅加达的需要，也必须要照顾到其他地区的需要。”

印尼的周边邻国包括马来西亚、越南、新加坡和泰国都没有报告任何儿童冠病患者的死亡病例。