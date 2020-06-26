韩审委会建议检方不对三星接班人提出诉讼

（早报讯）韩国大检察厅调查审议委员会建议，韩国检方不要对三星集团接班人、三星电子副会长李在镕因涉嫌非法继承经营权提起诉讼。

韩联社报道，调查审议委员星期五（26日）开会审议检方针对李在镕的公诉，检方与三星方面就违反《资本市场法》的判断标准展开了激烈的辩论。但是，当天参加审议的13名委员中大部分都认为该嫌疑很难证明，以及检方没有理由调查这起备受瞩目的继承案。

该委员会由14名成员组成，成员来自学术界、媒体、公民组织和文化产业的专家。据悉，三星集团和检察官提交了长达50页的书面意见，然后轮流介绍情况并回答专家小组的问题。三星电子副会长李在镕没有出席会议。

即便该建议没有法律约束力，但预计这一结论将在检方决定对李在镕采取进一步法律行动的过程中发挥重要作用。

据报道，李在镕是在本月初被指涉嫌不正当交易、操纵市场及违反上市公司外部审计相关法律等，遭首尔中央地方检察厅入禀法院申请拘捕。

检方指从三星旗下的三星物产及第一毛织于2015年合并，再到三星生物制剂会计造假，都在营造李在镕接班有利环境。检方已分别于上月26日及29日两次传召李在镕，盘问旗下公司合并及接班疑点，包括查问他对未来战略室下达何种指示，及从该部门接收到哪些报告。

被视为三星“太子爷”的51岁李在镕2017年曾被控贿赂前总统朴槿惠的亲信。他被判囚5年后上诉，翌年大减刑期至两年半，缓刑4年，他在囚1年后获释。