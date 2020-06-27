“马安配”破局 马哈迪推举沙菲益任相

（早报讯）随着公正党拒绝支持马哈迪再次担任首相，导致“马安配”破局后，马哈迪的态度似乎也有所软化，不再坚持继续担任首相，并推举民兴党主席沙菲益为希盟++的首相人选。

社交媒体流传的一则视频显示，马哈迪在昨天的一个闭门会议上，向土团党党员表态支持沙菲益担任首相。

马哈迪在回应一名党员的提问，指应该继续支持谁任相时声称，沙菲益作为希盟++的首相人选已获得了民兴党、诚信党、行动党和土团党（马哈迪派系）领袖的认同。

他说：“我们四党已经同意，这也是我所同意的。我希望对我的支持可以转为对沙菲益的支持，我希望基层能够接受这个人选。”

马哈迪坦言，沙菲益作为希盟++的首相人选是由他所提出，并且获得其余希盟++友党的同意。

不过，马哈迪并未提及公正党是否同意沙菲益作为希盟++的首相人选。他表示，支持沙菲益是因为后者在对抗前首相纳吉和现任首相慕尤丁的立场上与自己相同。

他称：“我不可能永远在这里，所以我们最好可以转移平台，以便可以确定接替的人选，延续我们的斗争。”

网络媒体《当今大马》引述消息暗示，这是马哈迪愿意做出的最大退让。若人民公正党主席安华拒绝沙菲益为首相人选，意味着马哈迪跟公正党的合作将就此结束。