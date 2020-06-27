美单日病例超4万 近期病例年轻人居多

（早报讯）美国单日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例超过4万起，为两个多月以来单日病例最高水平。全美有六个州单日新增病例创新高。

新华社报道，美国疾病控制和预防中心网站周五（26日）更新的数据显示，过去24小时全美新增病例4万零588起，新增死亡病例2516起。据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时数据，截至美东时间周五晚上9时（新加坡时间周六上午9时），美国累计确诊病例已超246万7000起，累计死亡病例超过12万5000起。

当天，美国六个州报告的单日新增病例数再次刷新纪录，包括佛罗里达州、佐治亚州、犹他州、南卡罗来纳州、田纳西州和爱达荷州。鉴于新病例持续激增，佛州和得州宣布暂停重启经济计划。亚利桑那、路易斯安那、缅因、内华达等州州长也表示暂不会启动下一阶段重启计划。

周五，白宫冠状病毒应对工作组举行记者会。领导这一工作组的副总统彭斯表示，近期新增病例中约半数为35岁以下。年轻患者发展成重症和死亡的几率相对更低，不过彭斯表示，年轻群体仍需特别谨慎，遵循相关防控措施，尽量避免病毒的进一步传播。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，工作组正在认真考虑新的病毒检测策略。他坦言，美国在确认无症状感染者和年轻群体的病毒传播方面存在问题，未能及时采取相应隔离措施。此外，在存在无症状传播风险的社区，追踪患者密切接触者的工作也受到影响。