马哈迪支持沙菲益出任首相 东马政坛态度保留

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪周六晚间宣布支持沙巴首长沙菲益成为反对党阵营首相人选。这虽然是东马政治人物最可能成为马国首相的一次机会，但沙巴与砂拉越政坛并未热烈呼应马哈迪的说法，反而认为马哈迪的目的只是打压公正党主席安华。

砂拉越副首长詹姆斯认为，马哈迪推举沙菲益，只是为了阻止安华成为首相，并认为马哈迪的说法是“世纪笑话”。“沙菲益成为首相而安华成为副首相？马哈迪在开玩笑吗？我希望他在发声明时是清醒的，否则那个主张只是世纪笑话。”

詹姆斯也是砂拉越人民党主席。人民党是执政的砂拉越政党联盟（GPS）成员党之一。詹姆斯上周末（27日）晚间以手机信息回复《新海峡时报》询问时表示：“马哈迪清楚知道，沙菲益即使有掌管沙巴的经验，但西马半岛的政治人物肯定无法接受他。”

砂拉越政党联盟另一个成员党土著保守党副主席阿都卡林说：“除非马哈迪的盟党们都同意这项决策，我们才能说沙菲益是（反对党阵营的）首相人选，否则那只是马哈迪试图炒作政治新闻而已。”

他告诉网媒“自由今日大马”，沙菲益并未获得所有希盟成员党的支持，因此不可能成为首相。他也语带嘲讽的说，马哈迪的言论不足为奇，因为马哈迪接下来也可推举国家诚信党主席莫哈末沙布或民主行动党秘书长林冠英为反对党阵营的首相人选。

沙巴巫统主席邦莫达则告诉“自由今日大马”，马哈迪的目的是制造沙菲益与安华互相敌视。“马哈迪之前已尝试混淆人民。如今他可能已失去公正党、民行党和诚信党的支持，所以他转向沙菲益。他尝试制造安华和沙菲益之间的斗争，我觉得这是个笑话。”