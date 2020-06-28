（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球确诊染病人数星期天破千万起。美国是目前冠病疫情最严重的国家，欧洲则是全球最多病例的大陆。

截至新加坡下午5点半，全球报告至少1000万3942起冠病病例，包括49万8779起死亡病例。据统计，北美、拉丁美洲和欧洲的确诊病例各占全球确诊病例的25%左右，亚洲和中东地区分别占11%和9%。

美国报告的累计确诊病例超过250万，是所有国家中病例最多的国家。今年5月，美国减缓了冠病病毒的传播，但最近几周，病毒扩散到了农村地区和其他此前未受影响的地区。

另外，印度和巴西日增均在万例以上，对资源造成重大压力。这两个国家的新增病例占过去一周全球新增病例的三分之一以上。6月19日，巴西报告了创纪录的5万4700新增病例。

在全球冠病确诊病例超过1000万例之际，一些遭受重创的国家正在放松封锁，并对工作和社会生活进行大规模调整，这些调整可能会持续一年或更长时间，直到疫苗上市。

另外，一些国家的感染情况正在重新抬头，导致部分恢复了封锁。专家认为，未来几个月乃至2021年，这种模式会一再出现。

世界卫生组织总干事谭德塞日前表示，疫情大流行正在加速，世界正处于一个新的危险阶段。世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安也称，疫情在多个人口众多的国家蔓延，导致全球新增病例增加，入院人数和死亡人数也在增加，冠病病毒已在全球层面稳固传播。

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