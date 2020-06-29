安华见土团党总秘书 希盟两党批敌友不分

（早报讯）马来西亚希望联盟成员国家诚信党和民主行动党以不点名方式，批评人民公正党主席安华会晤土著团结党总秘书兼内政部长韩查再努丁，并指敌友不分会陷入灾难。

“透视大马”报道，诚信党署理主席沙拉胡丁与民行党副主席古拉发表联合声明说，要恢复人民委托的政治结盟，必须是在509大选时获得选票和人民支持的希盟+原有政党，即诚信党、民行党、沙巴民兴党和前首相马哈迪派系的土著团结党成员。

沙拉胡丁和古拉发说：“韩查再努丁是喜来登事件的主要推手，我们不应与他达成任何协议。任何纳入韩查再努丁但排除沙巴民兴党和马哈迪派系土团党的政治联盟，都是有违原则与不容接受的方案。”

他们还说：“希盟+成员必须认清谁是真正的敌人。诚信党与民行党认为，沙巴民兴党与马哈迪阵营并非敌人，相反的，他们是携手反抗国民联盟盗贼统治的合作伙伴。”

他们表示，“慕尤丁、阿兹敏、纳吉和韩查再努丁是导致喜来登政变的敌对力量，目的是让巫统领袖免于贪污指控，延长过去盗贼统治的保质期。这是人民在第14届全国大选中所反对的。有鉴于此，不能与这些人有任何组织政府的协议。”

安华日前说，他与韩查再努丁见面只是商议时事和部门课题，没有个人议程，并表示，他已在上个月召开的希盟主席理事会进行汇报。