与特朗普唱反调 共和党领袖呼吁戴口罩

（早报讯）美国共和党领袖呼吁人们戴口罩以遏制疫情蔓延，与同属共和党的总统特朗普公开唱反调。

路透社报道，资深共和党人、众议院少数党领袖麦卡锡周一（29日）接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）访问时说，每个美国人都有责任听从卫生官员的建议，戴好口罩并遵守社交距离，以协助减缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）的传播。

麦卡锡所在的加利福尼亚州重启经济活动后确诊病例大幅反弹，他说：“人们应该戴口罩，如果无法与他人保持社交距离，那也应该戴口罩，以示尊重他人。”

在疫情同样严重的南卡罗莱纳州，共和党参议员斯科特也在推特上发出戴口罩的呼吁。

而在另一“重灾区”佛罗里达州，共和党籍的杰克逊维尔（Jacksonville）市长库里周一宣布，强制规定民众在公开与室内场所都得戴口罩。特朗普8月将在杰克逊维尔市举行的全国党代表大会上被正式提名为共和党的总统候选人。

Worldometer世界实时统计数据显示，加州新增5402起病例和36起死亡病例，累计确诊病例和死亡病例超过22万1000多起和5900起；南卡州新增1452起病例和九起死亡病例，累计确诊病例和死亡病例分别超过6万3000起和1300起；佛州增加5266起新病例和28起死亡病例，累计确诊病例超过14万6000起，累计死亡病例超过3400起。