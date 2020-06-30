明天起 马国旅游娱乐休闲多领域重开

马来西亚卫生总监诺希山指出，旅游业、娱乐中心、休闲活动和学前教育都于7月1日重新开放，当局还是继续监督病例、感染群的工作，确保受感染的病例尽速被发现。

星洲网报道，他说，从复原期行动管制令开始于6月10日落实以来，累计病例为303起，每日新增病例介于个位数和双位数之间。

他指出，大多数经济领域已经重新营业，不过本土社区感染的情况受到控制，这证明了马国真的开始复原了，复原期是为了在人民性命和生计之间取得平衡。

“为了确保复原期的过程顺利，政府已经推出各个领域及次领域的标准作业程序（SOP），遵守SOP是确保马国冠病病例减少的主要因素。”

他说，7月1日开始会有更多领域开放，因此继续遵守SOP才能确保阻断传染链。“一如世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞所言，在全球的冠病疫情还未结束，其实在以全球而言，病例还是持续增加，甚至全球的疫情预料将会更加严重。”

他说，即使马国的确诊病例减少，但是卫生部呼吁民众不要掉以轻心，反而必须提高警惕和遵守SOP，时时刻刻都采取防范措施，所有人的合作非常重要，才能让病毒不会在马国传播。

他也引用谭德塞的一句话“我们都希望雨过天晴。我们都希望继续生活。但是真实的情况是，疫情根本还谈不上接近结束。”