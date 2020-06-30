美媒称俄悬赏塔勒班杀美军 特朗普：我不知情

（早报讯）《纽约时报》周一报道，美国总统早前曾收到有关俄罗斯悬赏塔勒班武装组织在阿富汗杀害美军的书面简报，惟后者否认知悉事件，并批评该报道是假新闻。

特朗普因被指在今年2月接获上述情报后无所作为面对舆论和政治压力。《纽时》引述两名不具名官员称，有关情报出现在2月底的总统例行书面简报上，而美国有线电视新闻网（CNN）证实上述消息，并引述一名官员称，相关简报是“在春天的某个时候”呈上的。

特朗普否认曾听取传闻，而白宫周一表示，美国情报官员没有向特朗普通报，是因为情报界认为消息未经核实。

每日简报是一份每天早晨为总统准备的报告，旨在提醒总统关注全球最重要的事态发展和安全威胁，惟特朗普似乎并没有真正重视这些简报，反而倾向透过保守派传媒了解当天发生的重大事故。不过据报道，他每周都会听取最多3次的情报简报。

白宫周一向一些共和党议员汇报，惟民主党资深议员认为白宫应要求情报机构为全体国会议员提供简报。

与特朗普不咬弦的美国众议院议长佩洛西在给情报总监雷克里夫以及中情局局长哈斯佩尔的信件中指出：“现在的问题是，总统是否已收到简报，如果没有，原因是什么，以及为什么国会未收到简报。”

有舆论认为，特朗普若对俄示弱，将对美国构成严重的国安威胁。