以色列和美国呼吁联合国延长对伊朗武器禁运

以色列总理内坦亚胡30日在耶路撒冷与到访的美国伊朗问题特别代表胡克举行会谈，双方呼吁联合国延长对伊朗的武器禁运。

内坦亚胡当天在双方举行的联合新闻发布会上呼吁加大对伊朗的制裁，以便阻止其获得核武器。他重申，以色列将继续采取措施，打击伊朗在叙利亚巩固军事势力和发展核武器的企图。

胡克在发布会上表示，在延长对伊朗武器禁运上，美国和以色列的想法是一致的，双方正在共同努力，确保武器禁运不会失效。他警告说，一旦失效，伊朗就会向其在中东地区的代理人出口更多武器。

胡克说，他在抵达以色列之前访问了沙特阿拉伯、阿联酋和巴林，这些国家也呼吁延长对伊朗武器禁运。

胡克今年5月曾表示，如果联合国安理会不延长对伊朗的武器禁运，美国考虑推动恢复联合国所有对伊制裁措施。伊朗外长扎里夫表示，美国要求联合国延长对伊朗武器禁运的想法“愚蠢”，伊方不会理会。

联合国安理会2010年就伊朗核问题通过第1929号决议，决议禁止各国向伊朗出口坦克、战斗机和军舰等重型武器装备。伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）于2015年7月达成全面解决伊核问题协议后，联合国安理会通过第2231号决议，决定维持联合国对伊朗武器禁运至2020年10月。