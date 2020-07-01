冠病冲击 泰外来性工作者顿失收入

（早报讯）泰国的酒吧、夜店、卡拉OK等娱乐场所在关闭了四个月后，终于在周三（7月1日）获准重开。问题是，泰国仍未解除国际边境封锁，主要收入来自外国游客的许多泰国性工作者的境况依然令人担忧。

路透社报道，泰国国家计划机构表示，今年以来，全国相信有200万人因为疫情而失业，其中许多失业者是年轻女性。

在泰北清迈靠卖淫维生的一名32岁缅甸籍女子说，暴发2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行前，她每月最多可赚4万泰铢（约1800新元）。泰国实施封锁后，当地夜间场所全部关闭，她完全没有收入。

拒绝提供真名的这名单亲母亲自称博安，她说自3月封城至今，为了交房租和女儿的学费，她已欠下超过1万5000泰铢的债款。

由于泰国政府发放的救济金仅限持有泰国证件者领取，她只能向一个“授权基金会”领取一些白米或卫生棉条等日用品勉强度日。博安说：“若没有授权组织的帮忙，我早已经自杀了。”她的家人并不知道她在泰国卖淫。

根据联合国爱之病规划署（UNAIDS）2014年的一份报告，泰国估计有12多万名性工作者，但维权组织指真实数据是这数字的两倍以上，其中还包括成千上万名来缅甸、老挝、柬埔寨和越南的移民。

在泰国，卖淫是非法活动，一旦被抓可被罚款1000泰铢，与未成年人发生性行为的嫖客最长可被判处监禁六年。