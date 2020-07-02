慕尤丁等国盟12党首脑商议大选

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁领导的国盟12个成员党首脑开始讨论大选事宜。他们一致支持慕尤丁领导国盟参与大选，并同意国盟一旦胜选，将继续由慕尤丁出任首相。

慕尤丁也是土著团结党代总主席，他周三下午与所有国盟成员党首脑会面。参与会面的沙巴人民团结党代主席佐瑟古律周四告诉《星洲日报》，国盟各党领袖只是以口头方式表达对慕尤丁的上述支持，并未签署任何效果协议。

他说：“我们支持慕尤丁当首相，我们也讨论国盟政府要如何继续运作。”他表示，会议有讨论全国大选课题，每个政党接获通知必须为大选备战，以应该随时可能提早举行的大选。”

马华总会长魏家祥表示，国盟各党党魁聚集，就足以表明对慕尤丁的支持。国大党主席威尼斯瓦兰说，国盟各党都表明支持慕尤丁，也同意慕尤丁领军参加大选，胜选后由慕尤丁出任首相。

慕尤丁周三晚间在面簿宣布，他当天下午会见国盟所有政党党魁。当时出席者包括巫统主席阿末扎希、伊党主席哈迪阿旺、马华总会长魏家祥、国大党主席维尼斯瓦兰、土保党主席阿邦佐哈里、砂拉越人联党主席沈桂贤、民进党主席张庆信、砂人民党主席詹姆士、沙巴团党主席麦西慕、沙巴人民团结党代主席佐瑟古律、沙巴立新党主席杰菲里吉丁岸。国盟政府党鞭及贸工部高级部长阿兹敏、土团党总秘书及内政部长韩沙再努丁也出席这次两小时的会谈。