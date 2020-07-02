波音737 MAX客机完成认证试飞

（早报讯）美国联邦航空管理局已与波音公司完成了737MAX客机的认证测试飞行，这是该机型恢复服务的关键性里程碑。

法新社报道，美国联邦航空局1日说，虽然西雅图的飞行测试是“一个重要的里程碑……仍然有许多关键任务得完成，包括评估在这些飞行过程中收集的数据。只有在联邦航空管理局安全专家认为飞机符合认证标准后，我们才会取消停飞命令。”

中国新闻社引述《西雅图时报》的报道称，波音737MAX客机在6月29日到7月1日的三天中，分别进行了两个小时、四个小时以及97分钟的试飞。在三天的测试中，美国联邦航空管理局的飞行员和工程师评估了涉及两次致命坠机事故的自动飞行控制系统。

路透社报道称，波音公司拒绝置评，称将服从联邦航空管理局的声明。737MAX危机已给波音公司造成180亿美元（250.90亿新元）以上的损失，波音的生产削减，供应链也受到影响。目前，针对波音的刑事和国会调查仍在进行中。

美国运输部检察长报告显示，波音没有向联邦航空管理局披露与致命坠机事故相关的关键安全系统MCAS的信息。波音公司已同意向MCAS添加重要的安全措施，进行其它软件更新，并调整此前联邦航空管理局指出的可能存在安全隐患的电线束。

在五个月内发生两起严重致命事故的737MAX客机于2019年3月在全球停飞，并于2020年1月暂停生产。波音公司5月27日宣布，已经在其位于华盛顿州伦顿的工厂恢复了737MAX客机的生产。