美国司法部追索一马公司9600万美元资产

（早报讯）美国司法部宣布，当局正在追讨与一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）有关的9600万美元（约1.34亿新元）资产。这些资产包括已故波普艺术代表艺术家安迪沃霍尔及19世纪法国印象派大师莫奈的画作，以及位于法国巴黎的豪华房地产。

美国司法部助理检察长本奇科夫斯基周三（1日）发布声明透露上述信息时表示，这次追讨的一马公司资产，包括莫奈的作品“印象·日出”、安迪沃霍尔1965年的作品“金宝汤罐头（鲜绿色）”，以及美国著名涂鸦艺术家巴斯奇亞的作品。他说，一旦成功追回这些资产，当局充公的一马公司资产将超过18亿美元。

美国司法部指一马公司案核心人物、马国通缉犯刘特佐在2009年至2015年期间，从一马公司挪用了至少45亿美元，并以这些资金购买豪宅、私人飞机、游艇、艺术品及投资好莱坞电影。

美国司法部去年10月曾宣布，当局与刘特佐达成民事诉讼和解。和解条件包括让美国司法部充公刘特佐在美国的约7亿美元资产。

马国财政部长扎夫鲁4月15日说，美国2018年6月至当时，已分四次将总额6.2亿美元的一马资金归还马国。最新一笔是4月份归还的3亿美元资金。美国司法部今年5月7日再追回4900万美元的一马公司资金，但并未宣布何时归还马国。