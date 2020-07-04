加拿大暂停与香港引渡条约 禁出口敏感军事物品

加拿大总理特鲁多周五宣布，在中国实施《香港国安法》后，加拿大将暂停与香港的引渡条约，并限制对香港的军事物品出口。

综合彭博社、路透社报道，特鲁多称，“敏感商品出口香港将与出口至中国大陆同等对待，加拿大将立即禁止向香港出口敏感军事物品。”

特鲁多称，“我们还暂停了加拿大和香港的引渡条约……我们也在考虑其他措施，包括移民方面的举措，”但他没有透露更多细节。

移民律师说，新法促使想要移居加拿大的家庭的咨询急剧增加，但渥太华严格的冠病疫情边境控制措施使得目前几乎不可能进入加拿大。

加拿大政府可能采取的措施包括，向已经有家人在加拿大的香港居民倾斜，延长他们的临时逗留时间，允许更多的人申请一个工作项目，这是向获得加拿大公民身份迈出的一步。

特鲁多还说，“加拿大坚信一国两制框架，”“我们将继续支持加拿大与香港之间的许多联系，同时也将支持香港人民。”目前约有30万加拿大人居住在香港。

加拿大外交部长商鹏飞也在一份声明中称，“这个立法程序无视香港基本法，”“香港作为全球枢纽的角色就是建立在这一基础上。没有它，加拿大将被迫重新评估现有安排。”

加拿大目前与中国大陆没有引渡协议。

中国方面已对加拿大此举作出回应，表示强烈不满和坚决反对，并敦促加拿大恪守国际法和国际关系基本准则，立即纠正错误作法，以免进一步损害中加关系。

中国驻加拿大使馆发言人说，加拿大等个别西方国家出台任何错误举措都绝不会影响香港国安法的实施，借涉港问题对华施压完全是逆潮流而动，无异于蚍蜉撼树、螳臂当车，绝不会得逞。