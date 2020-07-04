美疫情反弹多地取消独立日庆典 白宫仍办大型活动

（早报讯）7月4日是美国独立日，在冠病疫情出现反弹的情况下，美国多地取消庆祝活动，佛罗里达州迈阿密-戴德郡(Miami-Dade)更是宣布实施宵禁，防止疫情加剧。然而，白宫却无意缩减独立日庆祝规模，将举行7500人参加的活动。

据中新网报道，7月3日，迈阿密-戴德郡宣布在7月4日这个周末实施宵禁。郡长卡罗洛斯·吉梅内斯(Carolos Gimenez)说，宵禁从晚上10点开始，一直持续到第二天早上6点，“除非另行通知”。

“在宵禁期间，除急救人员、医务人员和上班或下班的关键行业工作人员外，任何人不得出现在街道或人行道上，”他在社交网站“推特”上说。

迈阿密-戴德郡已经宣布在假日周末关闭其海滩，担心集会将引发进一步的冠病病毒爆发。

佛罗里达州近期冠病疫情出现急剧反弹，曾经仅一天就记录了超过10000个新病例。其他州，如亚利桑那州，加州和得州，已经看到了冠病病例的急剧上升。

佛州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)已经采取了一些措施，试图阻止病毒的传播，包括关闭酒吧和一些海滩，尽管他没有实施全州范围的强制口罩要求。

与此同时，白宫却计划进行大规模的独立日庆典。美国内政部公布，今年华府将举办以阅兵仪式为主轴的庆典，将燃放一万枚烟花，绵延1.6公里，是近年最大型的烟花汇演。内政部将在国家广场发放30万个口罩，鼓励出席民众佩戴并维持社交距离，但不会做强制要求。