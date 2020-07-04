世卫：人造反式脂肪酸或增大罹患卵巢癌的风险

（早报讯）世界卫生组织属下的国际癌症研究所和合作伙伴的科学家指出，工业加工食品和油炸食品中反式脂肪酸的摄入量和代谢水平较高可能会增加罹患卵巢癌的风险。

科学家们2日在期刊《癌症流行病学、生物标志物与预防》上发表此项研究结果。研究人员分析了来自欧洲癌症与营养前瞻性调查中的数据，其中包括1486例卵巢癌，以前瞻性地研究个人从各种食物来源摄入脂肪酸与罹患卵巢癌的风险之间的关系。

联合国新闻中心报道，该研究的作者之一、国际癌症研究所科学家海布赖茨（Inge Huybrechts）说：“尽管一些小规模研究已经表明反式脂肪酸的摄入与卵巢癌的风险之间存在潜在的联系，但那些证据仍无定论。这是第一项在欧洲范围进行的前瞻性研究，显示了工业反式脂肪酸的摄入与卵巢癌发展之间的关系。”

反式脂肪主要有两个来源：一是天然来源，包括乳制品和牛羊等反刍动物的肉，二是工业生产的产品，即部分氢化油。

国际癌症研究所科学家查荷斯（Véronique Chajès）说：“工业反式脂肪酸与肥胖和发炎有关，肥胖和发炎是已知的卵巢癌危险因素，至少可以部分解释这些脂肪酸与卵巢癌之间的正相关性。”

国际癌症研究所营养与代谢问题负责人（Marc Gunter）甘特说：“这项研究提供了新的证据，表明减少工业加工食品，包括快餐的消费量可以帮助降低卵巢癌和许多其他慢性疾病的风险，这些疾病与工业化反式脂肪酸的大量摄入有关。”