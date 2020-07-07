韩流行GH型冠病病毒 传染性更强

（早报讯）韩国中央防疫对策本部6日表示，对冠病病例进行基因组分析的结果，确认正在境内流行的病毒主要是GH型冠病病毒，其毒株传播能力较其他病毒类型更强。

世界卫生组织（WHO）根据碱基序列差异将冠病病毒划分为S型、V型、L型、G型、GH型、GR型和其他类型7种。

韩国防疫对策本部近期对526个冠病病例的基因组进行分析，结果显示，GH型冠病病毒为333例，占总数的63.3%；其后依次为V型（127例）、S型（33例）、GR型（19例）、G型（10例）及其他（4例）。

具体来看，除了首尔梨泰院夜店、京畿道富川物流中心等首都圈集体感染病例外，近期在光州市一寺院、大田市直销公司、教会出现的群聚性感染病例和来自欧美的确诊病例中也被检出GH型冠病病毒。

从病毒类型来看，疫情爆发初期的海外入境者被检出S型病毒，大邱市新天地教会教徒被检出V型病毒。被检出G型病毒的病例均为境外输入性病例，上月停靠釜山市甘川港的俄籍船只船员和其他入境者被检出GR型病毒。

韩国防疫对策本部本部长郑银敬当天在例行记者会上表示，4月前发生的确诊病例中主要发现S型和V型。但4月以来发生的聚集性感染病例中均发现GH型新冠病毒。

郑银敬表示，近期世界各地广泛流行GH型新冠病毒。防疫部门认为，GH型是S型病毒的变异体，其在细胞上更容易繁殖，也更容易与人体细胞中受感染的部位结合，因此传播力可能更强。