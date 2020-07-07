美国新规：仅上网课 国际学生不可留在美国

（早报讯）美国移民与海关执法局（ICE）当地时间6日发布最新规定，如果所在大学2020年秋季学期采取全面网上授课，这些学校的国际学生将不会获得赴美签证，已在美国境内者需离境。

ICE在其官网发布的声明中说，对于需持F-1和M-1签证的国际学生而言，如果其所在大学在2020年秋季学期采取全面网上授课，美国国务院将不会给这些学生发放签证，美国海关边境保护局也不会允许这些学生进入美国。对于已经在美国境内的这类国际学生则需离开美国，否则将面临一系列后果，包括但不限于启动遣返程序。

该声明还说，对于2020年秋季学期在学校正常现场上课或者既上网课同时也在学校现场上课的国际学生则可以获得签证、留在美国。ICE指出，为了继续留在美国，仅上网课的国际学生可以选择换至其他包含现场授课的项目。

受冠病疫情影响，美国大多数大学都已宣布，今年秋季学期大部分课程将通过网上授课方式进行。

哈佛大学当天早些时候宣布今年秋季学期全部课程将通过网上授课方式进行。耶鲁大学上周宣布，绝大部分课程将采取网上授课，少部分课程包括实验、讨论、艺术类课程将现场授课。

该规定发布后，美国总统特朗普在社交媒体发文称，“今年秋季美国学校必须开学”。

美国教育委员会（ACE）副主席哈特认为该规定“令人害怕”，将会带来“巨大的混乱和不确定因素”。“ICE此举是在逼迫学校开学，而不顾及实际疫情情况是否允许。”

参议员桑德斯等多位民主党人对该规定也予以批评。桑德斯在社交媒体发文称白宫此举“残忍”，该规定留给国际学生两个选择，“冒生命危险去课堂上课或者被驱逐出境”。