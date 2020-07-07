联合国质疑马国贫穷率数据

（早报讯）联合国极端贫穷与人权组特派员艾斯顿表示，马来西亚政府并未认真看待贫穷问题。他也质疑马国政府的贫穷线标准。马国政府则表示，当局去年已经开始检讨旧有的贫穷线计算标准，近期将公布新标准。

艾斯顿去年8月曾代表联合国到马国考察贫穷问题，相关报告周二发布在联合国极端贫穷与人权组官网。艾斯顿周二发布声明表示，他去年8月针对马国贫穷状况展开调查后，发现马国的贫穷线标准偏低，数据和信息也出现不透明等问题。

他说，根据马国政府的说法，当地贫困率已从1970年的49%，减至2016年的0.4%，全国只有约2. 5万家庭处于贫穷线下。“这是全世界最低的数字，若单凭这个数据，马国将是除贫的世界冠军。但这些数据明显是错的。”根据艾斯顿的报告，马国的贫困率实为16%至20%。

马国负责经济事务的首相署部长慕斯达法周二回应此事时说，政府2018年10月已经开始检讨目前计算贫穷线的方式。他说，目前“四口之家每月家庭收入低于980令吉”的贫穷线标准，是在2005年制定的。“已经过了15年，今时今日它肯定过时了。”

他说，2005年的马国人均收入是2万令吉，如今人均收入已增至4.5万令吉，因此现有的计算标准已经不合时宜了。“0.4%的贫穷率也应该更高。”