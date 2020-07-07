疫情趋缓 柬埔寨推进复工复产复学

（早报讯）随着疫情的缓解，柬埔寨在全国范围内逐步推进复工复产复学。金边市政府7日宣布，即日起金边市夜店和KTV歌厅改造成餐厅后可以营业。同时，全国学校阶段性复课计划开始推进，国际航线逐步恢复通航。

金边市市长坤盛当日签发通告，宣布恢复夜店和KTV营业，但必须改成餐厅，只能销售食物和饮品。营业之前，必须提出复业申请，同时严格落实卫生部和旅游部的防疫规定。柬埔寨政府表示，希望此举能刺激经济，为民众创造就业机会。

截至本月7日，柬埔寨累计确诊冠病病例141例。为遏制疫情扩散，3月17日起，柬政府下令在全国范围内关闭KTV、夜总会、电影院、博物馆、啤酒屋、按摩院、水疗馆等。6月1日博物馆已经率先恢复开放。

随着国内疫情缓解，柬教育部批准全国学校将阶段性复课，但目前未确定复课时间。柬教育部发言人罗速威杰表示，疫情防控标准将分第一级、第二级和第三级。在第一阶段中，教育部只开放达到一级标准的学校复课。目前，教育部尚未确定复课具体时间。

柬卫生部国务秘书若宋班透露，第一阶段复课时间可能在8月份，私立国际学校将率先获准复课。获准复课的学校老师、职员和学生必须接受核酸检测，每个课室学生人数最多15人。学校必须规划社交距离，严格落实防疫规定。