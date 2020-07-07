印度冠病数未来10天料突破100万

（早报讯）随着冠病疫情不断蔓延，印度确诊人数在7日突破70万例，死亡病例数超过2万例。近来，印度单日新增确诊病例数均在2万例以上。多家印度媒体预测，未来10天内累计确诊病例将突破100万大关。

印度卫生部7日的数据显示，截至当地时间7日8时（新加坡时间7日5时30分），印度新增确诊病例2万2252例，累计71万9665例；新增死亡病例467例，累计20160例。

印度当前已进入疫情多点暴发阶段。初期，印度疫情中心主要在孟买市及其所在的马哈拉施特拉邦。随后，首都新德里逐步成为疫情中心，并在6月底反超孟买成为确诊病例最多的城市。从5月底开始，真奈市及其所在的泰米尔纳德邦病例数也快速增长，成为一个新的疫情中心。

这三个地区的累计确诊病例数超过全国总数的60%。此外，7月以来古吉拉特邦和北方邦等地每日新增病例数也在快速增长，可能成为新的疫情热点地区。

多家印度媒体认为，结合当前疫情发展态势，印度累计确诊病例将在下周突破100万例大关。

《明特报》4日报道称，印度的确诊病例数和死亡病例数在过去20天里几乎翻了一番。如果继续以同样的速度增长，7月7日达到70万例，再过10天将突破100万例。

印度“印刷”网站5日援引印度医学研究理事会的报告称，当前印度每100名接受病毒检测的人中有近10人确诊。6月28日至7月4日检测阳性率为9.25%，比上一个周期里的阳性率8.29%高出近一个百分点。这既说明疫情蔓延速度加快，社区传播率较高，也意味着仍有大量轻症患者和无症状感染者未被发现。