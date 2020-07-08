巴西总统博索纳罗冠病检测呈阳性

（早报讯）巴西总统博索纳罗星期二宣布，他最后一次进行的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒检测结果为阳性。

综合媒体报道，65岁的博索纳罗在检测结果宣布后接受媒体采访时说：“我很好”。他补充称，自己正在服用抗疟疾药物羟氯喹。尽管使用此药并未得到全球大多数医疗专家的认可，并可能产生危险的副作用，但他一直宣称该药对冠病有效。

博索纳罗也指自己目前只出现轻微症状。他是在出现发烧等症状后，于星期一（6日）接受第四次检测，结果确诊。根据巴西CNN电视台报道，博索纳罗发烧高达38摄氏度。

据报道，博索纳罗一直不把冠病当一回事，一度曾指该病毒“不过是个小感冒”，认为自已不会受影响。他一再违反避免传染的医疗建议，在人群中不戴口罩并与人们握手。

然而，在周一晚些时候，YouTube上发布的一段视频显示，戴着口罩的博索纳罗试图避免与等候在总统府前的支持者靠得太近。他告诉他们，在显示出感染病毒的症状后，他正遵照医嘱保持社交距离，并补充称检查显示他的肺部“干净”。

博索纳罗上周四（2日）在社交媒体上载的一段视频显示他在咳嗽，但与他坐在一起的另外六名官员无人戴口罩。据悉，博索纳罗在周六也与美国驻巴西大使查普曼以及其他几人在一起共进午餐。

巴西已成为全球核心冠病疫区，有超过6万5000例确诊死亡病例和总计超过162万确诊病例，严重程度仅次于美国。

该国对疫情应对混乱，博索纳罗经常与州长乃至卫生部长就隔离措施和潜在疗法发生冲突。在博索纳罗解雇他任内的第一个卫生部长，第二任又辞职后，巴西卫生部目前由临时负责人领导。