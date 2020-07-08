美国正式启动退出世界卫生组织

（早报讯）美国一名政府高级官员星期二证实，白宫已正式启动将美国从世界卫生组织撤出，退出的生效日期为一年后的2021年7月6日。

联合国秘书长古特雷斯发言人星期二（7日）的声明证实了这一消息。该发言人表示，美方已于6日向古特雷斯递交相关通知。

这一正式的退出通知，将为特朗普政府数月来持续威胁退出世卫组织的闹剧画上了句号。一些公共卫生专家和民主党人警告称，美国政府此举是短视的，不仅会削弱全球防疫的共同努力，也不利于美国本身的疫情应对。

美国国会参议院外交关系委员会成员梅嫩德斯当天也称，“国会收到通知，美国总统在全球疫情大流行期间，正式将美国从世卫组织中撤出。”特朗普在冠病疫情应对中表现出“混乱和前后不一”，退出世卫组织的举动“不会保护美国人民的生命或利益，而是使美国人生病，使美国孤立无援”。

联合国表示，美国自1948年6月21日起成为《世界卫生组织组织法》的缔约国。美国加入世卫组织是世界卫生大会接受的，但美国提出了最终退出世卫组织的若干条件。上述条件包括提前一年通知，并全额支付所评估的财务义务。联合国秘书长“正在向世卫组织核实美方是否符合退出的所有条件”。

随着冠病疫情在美暴发，美国总统特朗普4月14日宣布暂停向世卫组织缴纳会费，并要求对该组织在疫情中的行为问责。

5月29日，特朗普以世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”等为由，宣布终止与世卫组织的关系，并将向该组织缴纳的会费调配至别处。据报道，美国之前是世卫组织最大的资助国，每年向该组织提供4亿多美元资金。目前，美国拖欠的世卫组织会费约2亿美元。