美佛州54家医院加护病房不胜负荷

（早报讯）美国佛罗里达州25个县的所有54家医院的加护病房已达最大容量。

美国佛罗里达州卫生官员在周二（7日）分享的数据显示，全该州54家医院的加护病房（ICU）已经达到了容纳冠病确诊病例的最大容量。截至7月7日，佛罗里达州6010张ICU床位中有83%被占用。

佛罗里达州卫生保健管理局周二公布的数据显示，佛罗里达州67个县中有25个县的54家医院ICU已经满员。另有30家医院报告说，他们的ICU病床使用率至少已超90%。总的来说，佛罗里达州6010个成人ICU床位中只有17%是空的，比上周末的20%有所下降。

即便如此，佛罗里达州州长德桑蒂斯表示，如果生病了，去医院是安全的，但过不了多久，可能就没有ICU床位了。“医院是安全的，需要治疗的佛罗里达人不应该避免寻求护理，”

根据德桑蒂斯的说法，与冠病无关的超额死亡率在最近几周呈上升趋势，因为“人们害怕去医院，而没有为其他危及生命的疾病寻求治疗”。他现在敦促每个觉得有必要就医的人前往医院。

德桑蒂斯还指出，感染者的平均年龄比疫情初期急剧下降，这也许可以解释为什么该州死亡率较低的原因。

7月4日，佛罗里达州报告了创纪录的1万1458起确诊病例，但只有18人死亡。与此同时，当纽约在4月达到超过12000例的高峰时，每天都有超过800例死亡报告。

根据目前掌握的数据，年轻患者更有可能存活，但佛罗里达州每天的冠病死亡人数已经连续数周稳步上升。